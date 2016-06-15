Погода на завтра: на сході та півдні України очікуються дощі з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 16 червня на решті території країни малохмарна погода.
У столиці завтра без опадів, вночі +17°, вдень +26°. Вітер переважно західний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.
У Львові 16 червня практично безхмарно, вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
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У Луцьку завтра очікується невелика хмарність. Температура повітря вночі +16°, вдень +25°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 5.7 м/с.
У Вінниці синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура вночі +16°, вдень +25°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер західний та південно-західний, до 5.3 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють невелику хмарність, вночі пройде дощ. Температура вночі +16°, вдень +28°, вітер мінливий, до 3,5 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
У Харкові у четвер очікуються грози, температура вночі +17°, вдень +26°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +17°, вдень +27°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.7 м/с.
У Сімферополі практично безхмарно, вранці очікується гроза. Температура вночі +14°, вдень +26°. Вітер змінний, до 4.3 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють невелику хмарність, вранці можливі опади, температура вночі +17°, вдень +25°. Вітер мінливий, до 3.6 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.
У Краматорську у четвер можливий дощ з грозою, вночі +17°, вдень +25°, вітер мінливий, до 2,1 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.
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У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, можлива гроза. Температура вночі +18°, вдень +26°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер південно-східний та південно-західний, до 1.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°