У Києві завтра без опадів, температура до +26°

19:00, 15 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у четвер, 16 червня, у столиці без опадів, температура вночі +17°, вдень +26°.

tov-tob.livejournal.com
У четвер у Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

У вечері в Києві з'явиться невелика хмарність, температура повітря +21°.

Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.

Погода на завтра: на сході та півдні України очікуються дощі з грозами (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:45, а зайде о 21:11.

Нагадаємо, сьогодні і в четвер водіїв на українських автошляхах буде очікувати переважно дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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