В Україні сьогодні без опадів, температура до +28° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 16 червня у більшості українських областей без опадів, температура вдень +24°... +28°.
У столиці сьогодні практично безхмарно, удень +25°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.
У Львові 16 червня очікується малохмарна погода, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
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У Луцьку сьогодні зранку буде невелика хмарність, в інший час - сонячно. Температура повітря вдень +25°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці невелика хмарність. Температура +25°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.
У Харкові у четвер можлива гроза, температура вдень +24°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Дніпрі вдень можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень +26°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність, вранці можлива гроза. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, можливі опади, температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.
У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень +26°, вітер мінливий, до 2.3 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +27°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер південний і південно-західний, до 2.6 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°