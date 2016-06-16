В Україні сьогодні без опадів, температура до +28° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 16 червня у більшості українських областей без опадів, температура вдень +24°... +28°.

В Україні сьогодні тепло і без опадів / tov-tob.livejournal.com

У столиці сьогодні практично безхмарно, удень +25°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.

У Львові 16 червня очікується малохмарна погода, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

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У Луцьку сьогодні зранку буде невелика хмарність, в інший час - сонячно. Температура повітря вдень +25°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці невелика хмарність. Температура +25°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер західний та південно-західний, до 4.7 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст.

У большості областей без опадів / УНІАН

У Харкові у четвер можлива гроза, температура вдень +24°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Дніпрі вдень можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень +26°. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність, вранці можлива гроза. Температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с. Атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, можливі опади, температура вдень +26°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с. Атмосферний тиск 758 мм рт. ст.

У Краматорську у четвер невелика хмарність, вдень +26°, вітер мінливий, до 2.3 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +27°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер південний і південно-західний, до 2.6 м/с.

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