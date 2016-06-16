У столиці сьогодні тепло і без опадів, температура до +25°

08:30, 16 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, в четвер в Києві практично безхмарно.

holy-mozart.livejournal.com
У Кивев сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°. Вітер західний та південно-західний, до 4.0 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:45, а зайде о 21:11.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +28° (карта)

Нагадаємо, водіїв на українських автошляхах буде очікувати переважно дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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