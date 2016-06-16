У Харківській області блискавка вбила дитину

08:22, 16 червня 2016
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У результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна травмована.

фото УНИАН
У результаті ураження блискавкою ще одна дитина отримала травми / УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області,

подія сталася у середу, 15 червня, у Вовчанському районі області.

В Німеччині від удару блискавки постраждали щонайменше 42 глядачі рок-фестивалю

Зараз інформація про вік дітей, а також інші подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, 10 червня у місті Калуш на території сміттєзвалища внаслідок удару блискавки постраждали четверо осіб.

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