У Харківській області блискавка вбила дитину

У результаті ураження блискавкою загинула дитина, ще одна травмована.

У результаті ураження блискавкою ще одна дитина отримала травми / УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області,

подія сталася у середу, 15 червня, у Вовчанському районі області.

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Зараз інформація про вік дітей, а також інші подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, 10 червня у місті Калуш на території сміттєзвалища внаслідок удару блискавки постраждали четверо осіб.