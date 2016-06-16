У США дерево впало на вантажівку і вбило людину

08:48, 16 червня 2016
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У штаті Кентуккі через шторм дерево впало на автомобіль, в результаті чого загинув чоловік.

Facebook / Garvin County Sheriff's Office
По декількох штатах США пронісся шторм / Facebook / Garvin County sheriff's Office

Як повідомляє The Weather Channel, сильний вітер повалив дерево на вантажівку в середу вдень.

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В іншому штаті, Теннесі, у середу через шторм також постраждав чоловік. Крім того, шторм пронісся в Нешвіллі і Індіанаполісі. Через погодні умови в штаті понад 40 тисяч користувачів залишилися без електрики.

Як повідомляв УНІАН, на Високих рівнинах в США (штати Небраска, Канзас і Південна Дакота) вдень та ввечері у вівторок пронеслися кілька торнадо.

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