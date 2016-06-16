Морський шторм під Одесою розвалив дачу екс-голови Держприкордонслужби Литвина - ЗМІ (відео)

09:02, 16 червня 2016
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На курорті Кароліно-Бугаз під Одесою шторм частково змив в море дачу екс-голови Державної прикордонної служби і брата колишнього голови Верховної Ради Миколи Литвина.

/ youtube.com
Море вирішило "розібратися" з дачею Литвина / youtube.com

Про це повідомляє 048.ua.

За словами місцевих жителів, палац на самому березі моря з'явився 3 роки тому, однак внутрішні роботи там доведені до кінця не були. Весь цей час люди по воді обходили маєток Литвина і дивувалися, чому членам знаменитої сім'ї "можна було все".

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Лідер організації "Союз придністровців України" Олег Хвощевський також опублікував відео з наслідками шторму для дачі екс-чиновника. На його думку, так "Литвин наплював на українців, а Бог наплював на Литвина".

Нагадаємо, в результаті шторму в сусідньому селищі Затока 14 червня також потонуло 4 людей.

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