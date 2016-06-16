На Багамських островах пронісся торнадо (фото)

У середу на Багамських островах пронісся торнадо. Стихія не завдала серйозної шкоди, ніхто не постраждав.

В результаті торнадо ніхто не постраждав / Twitter Sooner1990Rob

Як повідомляє The Weather Channel, торнадо пронісся близько 17:00 за місцевим часом (00:00 четверга за Києвом) недалеко від Міжнародного аеропорту імені Ліндена Пиндлинга.

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Температура в Нассау (столиця Багамських островів) піднялася до 35 градусів за Цельсієм. Як зазначається, торнадо - рідкість для регіону. Востаннє таке сталося в 2013 році, коли торнадо пройшов недалеко від аеропорту.

Торнадо пройшов недалеко від аеропорту / Twitter TheRealDJiGnite

На Багамських островах пройшов торнадо / Twitter TheRealDJiGnite

Нагадаємо, на Високих рівнинах в США (штати Небраска, Канзас і Південна Дакота) вдень та ввечері у вівторок пронеслися кілька торнадо.