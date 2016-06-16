В Одесі за один день під час шторму врятовано 44 людини

Під час шторму в Чорному морі на міських пляжах Одеси врятували 44 людини.

На міських пляжах Одеси врятували 44 людини / Одесский обозреватель, Ігор Потапов

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, рятувальники лише за один день надали допомогу 44 людям, що купалися в штормову погоду.

Рятувальники нагадують, що при штормовій погоді і хвилюванні моря в 2-3 бали купатися заборонено.

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"Однак, незважаючи на заборону купання, багато відпочиваючих знехтували правилами безпеки. Протягом дня на пляжах Одеси не змогли самостійно вибратися з води на берег 44 людини", - наголосили у департаменті.

Зокрема, врятовано 32 дорослих та 12 дітей у віці від 3 до 12 років.

"7 чоловік повернуті на берег за допомогою маломірних спецзасобів, оскільки перебували в морі на відстані 300-400 метрів від берега. Крім того, рятувальники запобігли випадок суїциду на море. Врятованого передано працівникам швидкої допомоги", - сказали в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.