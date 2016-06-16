В Одесі за один день під час шторму врятовано 44 людини
Під час шторму в Чорному морі на міських пляжах Одеси врятували 44 людини.
Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, рятувальники лише за один день надали допомогу 44 людям, що купалися в штормову погоду.
Рятувальники нагадують, що при штормовій погоді і хвилюванні моря в 2-3 бали купатися заборонено.
Морський шторм під Одесою розвалив дачу екс-голови Держприкордонслужби Литвина - ЗМІ (відео)
"Однак, незважаючи на заборону купання, багато відпочиваючих знехтували правилами безпеки. Протягом дня на пляжах Одеси не змогли самостійно вибратися з води на берег 44 людини", - наголосили у департаменті.
Зокрема, врятовано 32 дорослих та 12 дітей у віці від 3 до 12 років.
"7 чоловік повернуті на берег за допомогою маломірних спецзасобів, оскільки перебували в морі на відстані 300-400 метрів від берега. Крім того, рятувальники запобігли випадок суїциду на море. Врятованого передано працівникам швидкої допомоги", - сказали в міськраді.
Як повідомляв УНІАН, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°