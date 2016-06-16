В Одесі за один день під час шторму врятовано 44 людини

09:28, 16 червня 2016
1909
0

Під час шторму в Чорному морі на міських пляжах Одеси врятували 44 людини.

Одесский обозреватель, Игорь Потапов
На міських пляжах Одеси врятували 44 людини / Одесский обозреватель, Ігор Потапов

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, рятувальники лише за один день надали допомогу 44 людям, що купалися в штормову погоду.

Рятувальники нагадують, що при штормовій погоді і хвилюванні моря в 2-3 бали купатися заборонено.

Морський шторм під Одесою розвалив дачу екс-голови Держприкордонслужби Литвина - ЗМІ (відео)

"Однак, незважаючи на заборону купання, багато відпочиваючих знехтували правилами безпеки. Протягом дня на пляжах Одеси не змогли самостійно вибратися з води на берег 44 людини", - наголосили у департаменті.

Зокрема, врятовано 32 дорослих та 12 дітей у віці від 3 до 12 років.

"7 чоловік повернуті на берег за допомогою маломірних спецзасобів, оскільки перебували в морі на відстані 300-400 метрів від берега. Крім того, рятувальники запобігли випадок суїциду на море. Врятованого передано працівникам швидкої допомоги", - сказали в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин