Травень 2016 року побив температурні рекорди

Згідно з опублікованими даними NASA, в Північній півкулі травень 2016 року став найтеплішим за всю історію спостережень.

Зміна клімату дає вченим багато приводів для тривоги / Reuters

Як повідомляє Всесвітня метеорологічна організація, підвищення температури було особливо помітним в Арктиці, що призводить до танення льодів і Гренландського крижаного щита.

"Клімат в цьому році нам дає багато приводів для тривоги. Винятково високі температури. Високий темп танення льоду в березні і травні, чого зазвичай не відбувається до липня", - сказав директор Всесвітньої програми дослідження клімату Девід Карлсон.

Читайте також Вплив вуглекислого газу на потепління підскочив вдвічі за останні 25 років - звіт

Він також додав, що ситуація в Арктиці впливає на іншу частину Земної кулі, учені поки не можуть відповісти, як швидко буде змінюватися ситуація.

Відзначається, що основною причиною потепління все ще залишаються парникові гази в атмосфері.

"Концентрація вуглекислого газу в атмосфері зростає з кожним роком через діяльність людини, але в цьому році вона отримує додатковий імпульс через Ель-Ніньо (коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, має помітний вплив на клімат - ред.). Це осушує тропічні екосистеми, посилює лісові пожежі. Оскільки викиди в атмосферу зараз на 25% більше, ніж під час минулого великого Ель-Ніньо 1997-1998 років концентрація вуглекислого газу в атмосфері може досягти рекордних показників", - повідомив представник Центру Гадлея Річард Беттс.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що атмосфера Землі нагрівається набагато швидше, ніж передбачалося раніше.