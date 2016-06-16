Через повені в Китаї загинули 13 осіб

У результаті проливних дощів, які викликали повені і зсуви в Китаї, загинули 13 людей, ще 13 отримали травми.

У Китаї проливні дощі викликали повені і зсуви / Xinhua

Як повідомляє Xinhua, 21 тисяча осіб з кількох провінцій були евакуйовані, 10 тисяч потребують негайної допомоги.

Зокрема, в провінції Цзянсі загинули три людини.

Ще троє людей стали жертвами повені в провінції Хунань. Троє жителів району Сянтань числяться зниклими без вести. У регіоні впали близько 350 будинків.

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В автономному районі Гуансі дві людини загинули, двоє пропали без вісті. В результаті повеней знищено 754 будинки, збиток в регіоні оцінюється в 22,8 млн доларів.

В районі Цзіньпін в провінції Гуйчжоу п'ятеро людей загинули і четверо пропали без вісті. З провінції евакуювали близько 10 тисяч жителів.

У провінції Гуандун загинула альпіністка, зараз рятувальники займаються пошуками трьох членів її групи.

Нагадаємо, шість чоловік були поховані під руїнами своїх будинків у Китаї в результаті сходу зсуву, який був викликаний проливними дощами.