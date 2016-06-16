Через повені в Китаї загинули 13 осіб

11:09, 16 червня 2016
529
0

У результаті проливних дощів, які викликали повені і зсуви в Китаї, загинули 13 людей, ще 13 отримали травми.

Xinhua
У Китаї проливні дощі викликали повені і зсуви / Xinhua

Як повідомляє Xinhua, 21 тисяча осіб з кількох провінцій були евакуйовані, 10 тисяч потребують негайної допомоги.

Зокрема, в провінції Цзянсі загинули три людини.

Ще троє людей стали жертвами повені в провінції Хунань. Троє жителів району Сянтань числяться зниклими без вести. У регіоні впали близько 350 будинків.

Столиця Гани потерпає від повеней, є загиблі (фото)

В автономному районі Гуансі дві людини загинули, двоє пропали без вісті. В результаті повеней знищено 754 будинки, збиток в регіоні оцінюється в 22,8 млн доларів.

В районі Цзіньпін в провінції Гуйчжоу п'ятеро людей загинули і четверо пропали без вісті. З провінції евакуювали близько 10 тисяч жителів.

У провінції Гуандун загинула альпіністка, зараз рятувальники займаються пошуками трьох членів її групи.

Нагадаємо, шість чоловік були поховані під руїнами своїх будинків у Китаї в результаті сходу зсуву, який був викликаний проливними дощами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин