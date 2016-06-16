Курорт Боржомі постраждав від сильного граду

11:41, 16 червня 2016
851
0

Минулої ночі сильний град, зливові дощі обрушилися на більшу частину території Грузії.

kp40.ru
Рівень води на кількох вулицях піднявся майже на 40 см / kp40.ru

У результаті збиток був нанесений як окремим регіонам, так і відомому курортному місту Боржомі, передає ТАСС.

"Були затоплені вулиці, підвали і перші поверхи будівель в декількох районах міста. Стічні канави на вулицях не впоралися з великим потоком води, в результаті рівень води на тротуарах і проїжджій частині кількох вулиць піднявся майже на 40 см", - повідомили в муніципалітеті Боржомі.

Луцьк засипало градом (фото, відео)

Відзначається, що град, який випав відразу у декількох селах Хашурського району в центральній Грузії, завдав шкоди сільгоспугіддям і фруктовим садам, пошкоджено дахи будинків і скла автомашин.

В результаті злив і граду ніхто не постраждав. Спеціальні комісії приступили до підрахунку збитку, після чого буде вирішуватися питання про надання допомоги постраждалим господарствам.

Як повідомляв УНІАН, у місті Чанчжи (Китай) випав град розміром з куряче яйце, в результаті чого було пошкоджено багато автомобілів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин