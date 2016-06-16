Курорт Боржомі постраждав від сильного граду
Минулої ночі сильний град, зливові дощі обрушилися на більшу частину території Грузії.
У результаті збиток був нанесений як окремим регіонам, так і відомому курортному місту Боржомі, передає ТАСС.
"Були затоплені вулиці, підвали і перші поверхи будівель в декількох районах міста. Стічні канави на вулицях не впоралися з великим потоком води, в результаті рівень води на тротуарах і проїжджій частині кількох вулиць піднявся майже на 40 см", - повідомили в муніципалітеті Боржомі.
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Відзначається, що град, який випав відразу у декількох селах Хашурського району в центральній Грузії, завдав шкоди сільгоспугіддям і фруктовим садам, пошкоджено дахи будинків і скла автомашин.
В результаті злив і граду ніхто не постраждав. Спеціальні комісії приступили до підрахунку збитку, після чого буде вирішуватися питання про надання допомоги постраждалим господарствам.
Як повідомляв УНІАН, у місті Чанчжи (Китай) випав град розміром з куряче яйце, в результаті чого було пошкоджено багато автомобілів.
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