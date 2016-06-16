У Сицилії через спеку вирують лісові пожежі

У провінції Палермо в Сицилії (Італія) через аномальну спеку та сильний вітер вночі сталася серія лісових пожеж. Рятувальним службам довелося вдатися до евакуації населення.

Пожежі сталися через аномальну спеку / Jesica Geffre

Як повідомляє Giornale di Sicilia, найбільша пожежа була зафіксована в комуні Коллесано. Десять пожежників гасили її до сьогоднішнього ранку, до ліквідації також привернули два літака Canadair.

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Зараз рятувальники намагаються стримати полум'я в районі Террачіна, Каріні і Бізакуїно.

Нагадаємо, у травні через лісові пожежі в Канаді евакуювали 80 тисяч осіб.