У Сицилії через спеку вирують лісові пожежі

12:41, 16 червня 2016
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У провінції Палермо в Сицилії (Італія) через аномальну спеку та сильний вітер вночі сталася серія лісових пожеж. Рятувальним службам довелося вдатися до евакуації населення.

Jesica Geffre
Пожежі сталися через аномальну спеку / Jesica Geffre

Як повідомляє Giornale di Sicilia, найбільша пожежа була зафіксована в комуні Коллесано. Десять пожежників гасили її до сьогоднішнього ранку, до ліквідації також привернули два літака Canadair.

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Зараз рятувальники намагаються стримати полум'я в районі Террачіна, Каріні і Бізакуїно.

Нагадаємо, у травні через лісові пожежі в Канаді евакуювали 80 тисяч осіб.

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