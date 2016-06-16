Водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, місцями до +33°

Сьогодні і в п'ятницю водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, у деяких регіонах пройде гроза.

У п'ятницю водіїв на дорогах чекає справжня спека / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура +25°... +27°. Завтра на цьому маршруті буде спекотна погода, температура до +30°.

На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють малохмарну погоду, температура в дорозі +25° ... +26°. У п'ятницю на цьому маршруті водіїв буде очікувати сонячна погода, лише в Мукачево можлива гроза. Температура до +32°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, в дорозі можлива гроза. Завтра по даному маршруту буде без опадів, температура до +30°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощ з грозою, температура в дорозі до +26°. 17 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується малохмарна погода, температура +28°... +29°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +24° ... +27°. За даним напрямком в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +33°, без опадів.

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