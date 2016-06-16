Водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, місцями до +33°
Сьогодні і в п'ятницю водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, у деяких регіонах пройде гроза.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура +25°... +27°. Завтра на цьому маршруті буде спекотна погода, температура до +30°.
На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють малохмарну погоду, температура в дорозі +25° ... +26°. У п'ятницю на цьому маршруті водіїв буде очікувати сонячна погода, лише в Мукачево можлива гроза. Температура до +32°.
сьогодні В Україні без опадів, температура до +28° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, в дорозі можлива гроза. Завтра по даному маршруту буде без опадів, температура до +30°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощ з грозою, температура в дорозі до +26°. 17 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікується малохмарна погода, температура +28°... +29°.
У столиці сьогодні тепло і без опадів, температура до +25°
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні без опадів, температура +24° ... +27°. За даним напрямком в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура до +33°, без опадів.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°