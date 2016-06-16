Злива в Ізмаїлі зруйнувала місцеву визначну пам'ятку
Після сильної зливи в Ізмаїлі (Одеська область) сталося обрушення стіни, яка була встановлена на території меморіального комплексу військового цвинтаря.
Як повідомляє місцеве видання "СІТІ", біля стіни любили фотографуватися жителі та гості міста.
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Як повідомив виданню президент БФ "Фортеця" Олександр Сєріков, планів відновлювати знесену водою стіну у фонду поки немає.
Нагадаємо, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.
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