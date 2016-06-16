Злива в Ізмаїлі зруйнувала місцеву визначну пам'ятку

Після сильної зливи в Ізмаїлі (Одеська область) сталося обрушення стіни, яка була встановлена на території меморіального комплексу військового цвинтаря.

Через зливи в Ізмаїлі зруйнувалася стіна на території військового кладовища / "СІТІ"

Як повідомляє місцеве видання "СІТІ", біля стіни любили фотографуватися жителі та гості міста.

Читайте також Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)

Як повідомив виданню президент БФ "Фортеця" Олександр Сєріков, планів відновлювати знесену водою стіну у фонду поки немає.

Так пам'ятка виглядала до зливи / hero.izmail-city.com

Нагадаємо, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.