Злива в Ізмаїлі зруйнувала місцеву визначну пам'ятку

14:45, 16 червня 2016
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Після сильної зливи в Ізмаїлі (Одеська область) сталося обрушення стіни, яка була встановлена на території меморіального комплексу військового цвинтаря.

Через зливи в Ізмаїлі зруйнувалася стіна на території військового кладовища / "СІТІ"

Як повідомляє місцеве видання "СІТІ", біля стіни любили фотографуватися жителі та гості міста.

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Як повідомив виданню президент БФ "Фортеця" Олександр Сєріков, планів відновлювати знесену водою стіну у фонду поки немає.

hero.izmail-city.com
Так пам'ятка виглядала до зливи / hero.izmail-city.com

Нагадаємо, через сильні опади в Ізмаїлі Одеської області 14 червня відбулося підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.

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