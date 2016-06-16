У результаті повені в Гані загинуло не менше 10 осіб
Через повені, викликану дощами, що йдуть безперервно вже чотири дні, загинуло щонайменше 10 осіб.
Як передає Al Jazeera, в неділю в столиці країни Аккрі випало 185 мм опадів. Це більше, ніж очікувалося за цілий місяць.
Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)
Повідомляється, що зливи пройшли в 150 км на захід від Аккри, у місті Кейп-Кост. Там в результаті повеней загинули 10 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня американське місто Сімонтон в штаті Техас повністю евакуювали через повінь і потужну зливу.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°
Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +33 °
Вологість: 69 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:47
Захід 20:39
Фаза місяця:
Стрічка новин