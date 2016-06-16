У результаті повені в Гані загинуло не менше 10 осіб

Через повені, викликану дощами, що йдуть безперервно вже чотири дні, загинуло щонайменше 10 осіб.

У Гані чотири дні не припиняються дощі / REUTERS

Як передає Al Jazeera, в неділю в столиці країни Аккрі випало 185 мм опадів. Це більше, ніж очікувалося за цілий місяць.

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Повідомляється, що зливи пройшли в 150 км на захід від Аккри, у місті Кейп-Кост. Там в результаті повеней загинули 10 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня американське місто Сімонтон в штаті Техас повністю евакуювали через повінь і потужну зливу.