В Україні завтра без опадів, спека до +33° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 17 червня, в Україні буде спекотна погода без опадів.
У столиці завтра без опадів, вночі +20°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с, атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
17 червня у Львові практично безхмарно, вночі +15°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.
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У Луцьку завтра очікується невелика хмарність. Температура повітря вночі +15°, вдень +33°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 7.0 м/с.
У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +30°. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст. Вітер південний і південно-східний, до 6.5 м/с.
Одеситам на завтра безхмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +28°, вітер мінливий, до 5.0 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +28°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст., вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +19°, вдень +30°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
У Сімферополі буде практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.
У Краматорську в п'ятницю малохмарно, температура вночі +17°, вдень +28°, вітер північно-західний і західний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.
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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +18°, вдень +29°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст. Вітер південно-східний та південно-західний, до 2.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°