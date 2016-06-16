В Україні завтра без опадів, спека до +33° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 17 червня, в Україні буде спекотна погода без опадів.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У столиці завтра без опадів, вночі +20°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с, атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

17 червня у Львові практично безхмарно, вночі +15°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.1 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.

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У Луцьку завтра очікується невелика хмарність. Температура повітря вночі +15°, вдень +33°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 7.0 м/с.

У Вінниці в п'ятницю синоптики прогнозують малохмарну погоду. Температура вночі +19°, вдень +30°. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст. Вітер південний і південно-східний, до 6.5 м/с.

Одеситам на завтра безхмарну погоду. Температура вночі +18°, вдень +28°, вітер мінливий, до 5.0 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +28°. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст., вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура вночі +19°, вдень +30°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

В Україні завтра до +33°/ УНІАН

У Сімферополі буде практично безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 1.9 м/с. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють невелику хмарність, температура вночі +17°, вдень +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.

У Краматорську в п'ятницю малохмарно, температура вночі +17°, вдень +28°, вітер північно-західний і західний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +18°, вдень +29°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст. Вітер південно-східний та південно-західний, до 2.3 м/с.

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