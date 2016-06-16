Киянам на завтра обіцяють спекотну погоду, температура до +29°

19:00, 16 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 17 червня, в столиці без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°.

oboi20.ru
Синоптики прогнозують киянам жарку погоду / oboi20.ru

До вечора в Києві температура трохи знизиться - до +26°.

Вітер мінливий, до 5.3 м/с, атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

В Україні завтра без опадів, спека до +33° (карта)

Завтра сонце в столиці зійде в 4:45, а зайде о 21:12.

Нагадаємо, сьогодні і в п'ятницю водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, у деяких регіонах пройде гроза.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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