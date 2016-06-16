Киянам на завтра обіцяють спекотну погоду, температура до +29°
Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 17 червня, в столиці без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°.
До вечора в Києві температура трохи знизиться - до +26°.
Вітер мінливий, до 5.3 м/с, атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
В Україні завтра без опадів, спека до +33° (карта)
Завтра сонце в столиці зійде в 4:45, а зайде о 21:12.
Нагадаємо, сьогодні і в п'ятницю водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, у деяких регіонах пройде гроза.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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