В Україні сьогодні спека до +32° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 17 червня в Україні без опадів, температура вдень +27°... +32°.

В Україні сьогодні до +32° / galleryua.com, viktort

У столиці сьогодні практично безхмарно, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

17 червня у Львові очікується безхмарна погода, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.

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У Луцьку сьогодні зранку буде невелика хмарність, в інший час - сонячно. Температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю вранці невелика хмарність. Температура +30°. Вітер південний і південно-східний, до 6.8 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 4.7 м/с.

У Харкові в п'ятницю без опадів, вранці невелика хмарність. Температура вдень +28°, вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі вдень практично безхмарно. Температура повітря +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

У Сімферополі сьогодні практично безхмарно. Температура вдень +29°, Вітер мінливий, легкий.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, без опадів, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.

У Краматорську в п'ятницю вдень очікується невелика хмарність, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +29°. Вітер північно-західний і північний, до 1.8 м/с.

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