В Україні сьогодні спека до +32° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 17 червня в Україні без опадів, температура вдень +27°... +32°.
У столиці сьогодні практично безхмарно, вдень +29°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
17 червня у Львові очікується безхмарна погода, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, до 6.8 м/с.
Водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, місцями до +33°
У Луцьку сьогодні зранку буде невелика хмарність, в інший час - сонячно. Температура повітря вдень +32°. Вітер мінливий, до 6.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю вранці невелика хмарність. Температура +30°. Вітер південний і південно-східний, до 6.8 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +28°, вітер мінливий, до 4.7 м/с.
У Харкові в п'ятницю без опадів, вранці невелика хмарність. Температура вдень +28°, вітер мінливий, легкий.
У Дніпрі вдень практично безхмарно. Температура повітря +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
У Сімферополі сьогодні практично безхмарно. Температура вдень +29°, Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, без опадів, температура вдень +27°. Вітер мінливий, до 2.8 м/с.
У Краматорську в п'ятницю вдень очікується невелика хмарність, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
У Сицилії через спеку вирують лісові пожежі
У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +29°. Вітер північно-західний і північний, до 1.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°