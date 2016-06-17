У п'ятницю киян очікує спека до +28°

Згідно з даними УНІАН Погода, у п'ятницю, 17 червня, в столиці практично безхмарно.

У Кивев сьогодні без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +28°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.,

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:45, а зайде о 21:12.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю водіїв на українських автошляхах очікує спекотна погода, в деяких регіонах пройде гроза.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.