У США через лісові пожежі евакуюють людей
Через сильні лісові пожежі в трьох штатах - Нью-Мексико, Арізоні, Каліфорнії - рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів.
Як повідомляє The Weather Channel, відсутність опадів у регіоні ускладнює боротьбу з вогнем.
"Зараз вологість менше 15%. Така ситуація буде зберігатися як мінімум до неділі", - повідомив метеоролог Джонатан Беллес.
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У штаті Нью-Мексико оголосили режим надзвичайного стану. Тут через спеку і сильний вітер розгорілася пожежа площею 4,9 тис. га.
В Арізоні пожежа площею понад 1 тис. га розгорілася в середу, що змусило рятувальні служби провести евакуацію населення в цьому районі. Зазначається, що причина цієї пожежі досі невідома.
Через вогрнь евакуацію провели також в Санта-Барбарі (Каліфорнія). Тут з вогнем борються 150 пожежників, яким допомагає техніка з повітря - літаки і вертольоти.
Нагадаємо, в провінції Палермо на Сицилії (Італія) через аномальну спеку та сильний вітер у середу вночі сталася серія лісових пожеж.
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