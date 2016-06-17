У Керчі злива затопила центральні вулиці міста (фото)

09:54, 17 червня 2016
843
0

У результаті сильної зливи, яка пройшла 16 червня, затопило вулиці у центральному районі окупованої Росією Керчі.

vk.com Подслушано Керчь
Через зливу затопило Керч / vk.com Подслушано Керч

Під водою опинилися вулиці Карла Маркса і Радянська, передає "Крим. Реалії".

За словами жителів, кілька машин, намагаючись подолати водну перешкоду, зупинились посеред перехрестя, і надалі ускладнювали проїзд для інших учасників дорожнього руху.

Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)

Повідомляється, що через те, що зливові стоки на перехресті вулиць Карла Маркса і Радянській не справляються з потоками води, район час від часу затоплює після дощів.

В останній місяць у деяких регіонах Криму через негоду були затоплені вулиці, повалені дерева, частково знеструмлені села.

Як повідомляв УНІАН, після сильної зливи в Ізмаїлі (Одеська область) сталося обрушення стіни, яка була встановлена на території меморіального комплексу військового цвинтаря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин