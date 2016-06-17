У Керчі злива затопила центральні вулиці міста (фото)

У результаті сильної зливи, яка пройшла 16 червня, затопило вулиці у центральному районі окупованої Росією Керчі.

Через зливу затопило Керч / vk.com Подслушано Керч

Під водою опинилися вулиці Карла Маркса і Радянська, передає "Крим. Реалії".

За словами жителів, кілька машин, намагаючись подолати водну перешкоду, зупинились посеред перехрестя, і надалі ускладнювали проїзд для інших учасників дорожнього руху.

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Повідомляється, що через те, що зливові стоки на перехресті вулиць Карла Маркса і Радянській не справляються з потоками води, район час від часу затоплює після дощів.

В останній місяць у деяких регіонах Криму через негоду були затоплені вулиці, повалені дерева, частково знеструмлені села.

Як повідомляв УНІАН, після сильної зливи в Ізмаїлі (Одеська область) сталося обрушення стіни, яка була встановлена на території меморіального комплексу військового цвинтаря.