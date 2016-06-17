На південному сході США пройшов торнадо (фото)

10:37, 17 червня 2016
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У штаті Західна Вірджинія йдуть проливні дощі, а в четвер пронісся торнадо.

Twitter @TonyPannWBAL
У штаті Західна Вірджинія йдуть проливні дощі / @SusanEgglaine

Як повідомляє The Weather Channel, в штаті також затоплені вулиці через проливні дощі.

Через сильний вітер в регіоні дерева повалилися, а в місті Мидлберг випав град розміром з м'яч для гольфу.

У США дерево впало на вантажівку і вбило людину

У штаті Пенсільванія через негоду дерево впало на автомобіль, у результаті чего постраждала людина. Без електрики в Піттсбурзі залишилися понад 14 тис. користувачів.

Twitter @TonyPannWBAL
У США пройшовся торнадо / Twitter @TonyPannWBAL

Як повідомляв УНІАН, у середу на Багамських островах пронісся торнадо. Стихія не завдала серйозної шкоди, ніхто не постраждав.

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