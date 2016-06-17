На вихідних в Україні спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується спекотна погода, в деяких областях очікуються грози.
У столиці в суботу очікується гроза, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. В неділю хмарно з проясненнями, без опадів, +20°...+28°.
У Львові завтра можливий дощ, вночі +14°, вдень +25°. У неділю буде хмарно з проясненнями, +17°...+26°.
Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +14°, вдень +27°, у неділю вночі потеплішає до +17°, вдень +29°.
У Вінниці в суботу очікується дощ з грозою, температура повітря +17°...+30°. У неділю також гроза, +18°... +27°.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, температура +19°...+29°.
У Харкові в суботу малохмарно, температура вночі +21°, вдень +31°. У неділю також +21°...+31° хмарно з проясненнями, без опадів.
У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +19°, вдень +31°. В неділю хмарно, температура повітря +19°...+29°.
У Сімферополі завтра сонячно, +16°...+31°. У неділю майже безхмарно +20°...+32°. Опадів не обіцяють.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю температура підніметься до +32°, без опадів.
У Краматорську на вихідних буде сонячна погода. У суботу вночі +17°, вдень +31°. У неділю вночі +20°, вдень +33°.
В Україні сьогодні спека до +32° (карта)
У Сєвєродонецьку в суботу невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +31°.У неділю +20°...+34°, без опадів.
Погода на курортах
В Буковелі на вихідних дощ, в неділю можлива гроза. У суботу до +21°, у неділю до +20. Вночі до +14°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +17°, вдень +26°. У неділю невеликий дощ, вночі +14, вдень до +26°.
У Трускавці на вихідних без опадів, температура до +26°.
У Сваляві завтра малохмарно, +24°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +13° ...+26°.
У Затоці завтра очікується сонячна погода, температура до +25°. У неділю невелика хмарність та +26°, без опадів.
У Бердянську на вихідних очікується практично безхмарна погода, температура в суботу до +29°, у неділю до +32.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°