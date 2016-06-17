На вихідних в Україні спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується спекотна погода, в деяких областях очікуються грози.

В Україні очікується спекотна погода / focus.ua

У столиці в суботу очікується гроза, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. В неділю хмарно з проясненнями, без опадів, +20°...+28°.

У Львові завтра можливий дощ, вночі +14°, вдень +25°. У неділю буде хмарно з проясненнями, +17°...+26°.

Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +14°, вдень +27°, у неділю вночі потеплішає до +17°, вдень +29°.

У Вінниці в суботу очікується дощ з грозою, температура повітря +17°...+30°. У неділю також гроза, +18°... +27°.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю невелика хмарність, температура +19°...+29°.

Погода на 18 червня / УНІАН

Погода на 19 червня / УНІАН

У Харкові в суботу малохмарно, температура вночі +21°, вдень +31°. У неділю також +21°...+31° хмарно з проясненнями, без опадів.

У Дніпрі завтра невелика хмарність. Температура вночі +19°, вдень +31°. В неділю хмарно, температура повітря +19°...+29°.

У Сімферополі завтра сонячно, +16°...+31°. У неділю майже безхмарно +20°...+32°. Опадів не обіцяють.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю температура підніметься до +32°, без опадів.

У Краматорську на вихідних буде сонячна погода. У суботу вночі +17°, вдень +31°. У неділю вночі +20°, вдень +33°.

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У Сєвєродонецьку в суботу невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +31°.У неділю +20°...+34°, без опадів.

Погода на курортах

В Буковелі на вихідних дощ, в неділю можлива гроза. У суботу до +21°, у неділю до +20. Вночі до +14°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +17°, вдень +26°. У неділю невеликий дощ, вночі +14, вдень до +26°.

У Трускавці на вихідних без опадів, температура до +26°.

У Сваляві завтра малохмарно, +24°, у неділю можливий дощ з грозою, температура повітря +13° ...+26°.

У Затоці завтра очікується сонячна погода, температура до +25°. У неділю невелика хмарність та +26°, без опадів.

У Бердянську на вихідних очікується практично безхмарна погода, температура в суботу до +29°, у неділю до +32.

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