Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, місцями дощі

На українських автодорогах водіїв очікується спекотна погода, в деяких регіонах пройде гроза.

У деяких регіонах температура підніметься до +35° / Думська

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +30°. Завтра на цьому маршруті гроза, тільки в Одесі буде сонячно. Температура в суботу +18°...+30° В неділю на одеському напрямку до +29°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, в Ужгороді та Мукачеві пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +29... +33. Завтра водіїв на цьому маршруті буде очікувати дощова погода, температура до +30°. У неділю на цьому напрямку місцями пройдуть грози, температура в дорозі +27°...+29°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +28°...+29°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі умови, однак в Київській області можливий дощ з грозою, температура +30°...+31°. У неділю без опадів, до 31°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +28°...+30°. Завтра дощ з грозою очікується в Київській області. У неділю температура підніметься до +34.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність. Температура в дорозі до +35. У суботу водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі з грозами. У неділю хмарна погода з проясненнями, у Чернівцях гроза, температура до 28 градусів тепла.

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