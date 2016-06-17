Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, місцями дощі
На українських автодорогах водіїв очікується спекотна погода, в деяких регіонах пройде гроза.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +30°. Завтра на цьому маршруті гроза, тільки в Одесі буде сонячно. Температура в суботу +18°...+30° В неділю на одеському напрямку до +29°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні малохмарно, в Ужгороді та Мукачеві пройде дощ з грозою. Температура в дорозі +29... +33. Завтра водіїв на цьому маршруті буде очікувати дощова погода, температура до +30°. У неділю на цьому напрямку місцями пройдуть грози, температура в дорозі +27°...+29°.
На вихідних в Україні спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні малохмарно. Температура в дорозі +28°...+29°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі умови, однак в Київській області можливий дощ з грозою, температура +30°...+31°. У неділю без опадів, до 31°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +28°...+30°. Завтра дощ з грозою очікується в Київській області. У неділю температура підніметься до +34.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні невелика хмарність. Температура в дорозі до +35. У суботу водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі з грозами. У неділю хмарна погода з проясненнями, у Чернівцях гроза, температура до 28 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°