У Коста-Ріці активізувався вулкан (фото, відео)
Вулкан Турріальба в Коста-Ріці ввечері в середу вступив в нову фазу активності.
Як повідомляє Національна сейсмологічна мережа Коста-Ріки в Facebook, в 1:35 за місцевим часом вулкан, який знаходиться в 50 км від столиці країни Сан-Хосе, почав викидати попіл і пар.
Вчора у другій половині дня був зафіксований викид попелу на висоту близько 2 км, який тривав близько 7 хвилин.
Жертвами виверження вулкана в Індонезії стали 7 осіб (фото)
Зазначимо, 13 березня 2015 року викиди попелу з вулкана призвели до закриття аеропорту Сан-Хосе і евакуації населення з прилеглих районів.
Як повідомляв УНІАН, у травні кілька сотень людей потрапили до лікарні через проблеми з диханням після початку виверження вулкана Турріальба в Коста-Ріці.
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