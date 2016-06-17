У Коста-Ріці активізувався вулкан (фото, відео)

13:16, 17 червня 2016
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Вулкан Турріальба в Коста-Ріці ввечері в середу вступив в нову фазу активності.

RSN
Турріальба ввечері в середу вступив в нову фазу активності / RSN

Як повідомляє Національна сейсмологічна мережа Коста-Ріки в Facebook, в 1:35 за місцевим часом вулкан, який знаходиться в 50 км від столиці країни Сан-Хосе, почав викидати попіл і пар.

Вчора у другій половині дня був зафіксований викид попелу на висоту близько 2 км, який тривав близько 7 хвилин.

Жертвами виверження вулкана в Індонезії стали 7 осіб (фото)

Зазначимо, 13 березня 2015 року викиди попелу з вулкана призвели до закриття аеропорту Сан-Хосе і евакуації населення з прилеглих районів.

RSN
Вулкан Турріальба в Коста-Ріці / RSN

Як повідомляв УНІАН, у травні кілька сотень людей потрапили до лікарні через проблеми з диханням після початку виверження вулкана Турріальба в Коста-Ріці.

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