Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14

Через негоду в Китаї загинули вже 14 осіб.

В Китаї тривають зливи / Reuters

Як повідомляє China.org.cn, 13 людей загинули через повені і зсуви в провінціях Гуйчжоу і Хунань. Ще одина людина загинула під час сильного граду в Шаньсі.

Читайте також У Китаї зсув поховав заживо 6 осібУ провінції Хунань також евакуювали 157 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше в китайському місті Чанчжи випав град розміром з куряче яйце. Злива з градом тривала близько 20 хвилин. За даними місцевого метеорологічного бюро, всі сім районів міста постраждали від несприятливих погодних умов.