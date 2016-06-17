Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14

15:28, 17 червня 2016
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Через негоду в Китаї загинули вже 14 осіб.

Reuters
В Китаї тривають зливи / Reuters

Як повідомляє China.org.cn, 13 людей загинули через повені і зсуви в провінціях Гуйчжоу і Хунань. Ще одина людина загинула під час сильного граду в Шаньсі.

У Китаї зсув поховав заживо 6 осібУ провінції Хунань також евакуювали 157 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше в китайському місті Чанчжи випав град розміром з куряче яйце. Злива з градом тривала близько 20 хвилин. За даними місцевого метеорологічного бюро, всі сім районів міста постраждали від несприятливих погодних умов.

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