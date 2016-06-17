У Вінниці через сильний вітер на жінку впало дерево

Сьогодні на вул. Хмельницьке шосе внаслідок сильного пориву вітру на 62-річну місцеву жительку впало дерево. При цьому стався обрив лінії електропередач.

Постраждалу госпіталізували / ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС), рятувальники за допомогою спеціального обладнання (бензопили) розрізали дерево та звільнили постраждалу жінку з-під стовбура.

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Зазначається, що пенсіонерку з попереднім діагнозом "перелом ноги" працівники служби "103" госпіталізували до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги.

Як повідомляв УНІАН, у США через шторм дерево впало на автомобіль, у результаті чого загинув чоловік.