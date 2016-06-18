На Волині вітер знеструмив півсотні сіл

У Волинській області через негоду знеструмлено 55 населених пунктів.

У Волинській області через негоду знеструмлено 55 населених пунктів / zaholovok.com.ua

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Володимир-Волинському районі внаслідок сильних поривів вітру знеструмлено 11 населених пунктів (10 повністю, 1 частково), у Любомльському та Шацькому районах - 35 населених пунктів (28 повністю, 7 частково), у Старовижівському районі – 9 (3 повністю, 6 частково).

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До ліквідації наслідків негоди залучено аварійно-відновлювальні бригади енергетиків.