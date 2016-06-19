В Індонезії через повені і зсуви загинули понад 20 осіб (фото)
Щонайменше 24 особи загинули і більше 20 зникли безвісти у результаті повеней і зсувів на острові Ява в Індонезії.
Через сильні зливи, що тривали кілька днів, затоплено тисячі будинків, а місцеві жителі були змушені евакуюватися. Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Травень 2016 року побив температурні рекорди
Багато жителів рятувалися від потоків води на дахах своїх будинків.
В одному з сіл п'ять людей опинилися похованими у власних будинках через зсув.
В іншому районі дев'ять людей загинули, розчищаючи дорогу від бруду і валунів, коли на них обвалилися нові зсуви.
В Індонезії зсуви трапляються досить часто. У травні 15 студентів, які проводили канікули в популярному серед туристів місці на заході країни, загинули, коли їхні намети поховало під зсувом.
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