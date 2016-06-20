Українців попередили про високу та надзвичайну пожежну небезпеку найближчими днями

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила українців про високу й місцями надзвичайну пожежну небезпеку.

Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку протягом 21-23 червня / mns.gov.ua

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"21-23 червня у більшості південних областей, на Донеччині та в Криму переважатиме висока (4 класу), в Запорізькій та Донецькій областях місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.