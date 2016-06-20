Українців попередили про високу та надзвичайну пожежну небезпеку найближчими днями

15:34, 20 червня 2016
1562
0

Держслужба з надзвичайних ситуацій попередила українців про високу й місцями надзвичайну пожежну небезпеку.

мчс гсчс пожар пожарники лес лесной / mns.gov.ua
Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку протягом 21-23 червня / mns.gov.ua

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"21-23 червня у більшості південних областей, на Донеччині та в Криму переважатиме висока (4 класу), в Запорізькій та Донецькій областях місцями надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Травень 2016 року побив температурні рекордиЗгідно з даними УНІАН Погода, 20 червня в Україні переважає спекотна погода, в деяких областях очікуються грози.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин