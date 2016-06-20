Через негоду на Прикарпатті загинула людина

22:14, 20 червня 2016
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В результаті падіння дерев одна особа загинула, ще чотири людини отримали травми.

rbc.ua
Негода на Прикарпатт / rbc.ua

Сьогодні близько 15:00, через погіршення погодних умов (сильний дощ, грози, місцями град, при грозі шквалисте посилення вітру) в окремих населених пунктах Надвірнянського, Богородчанського, Коломийського, Калуського, Тисменицького, Тлумацького районів та в місті Івано-Франківську, відбулось пошкодження дахів житлових та господарських будівель, повалення дерев. Про це повідомляє прес-центр Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

У Вінниці через сильний вітер на жінку впало дерево

Так, в селі Бабче Богородчанського району внаслідок сильного вітру на жінку впало дерево. Потерпіла 1959 р.н. померла ще до приїзду медиків. Як з’ясувалось, жінка заховалась від грози під деревом.

Внаслідок поривів вітру пошкоджено крівлі житлових та господарських будівель: в селищі Отинія Коломийського району, у Івано-Франківську по вулицях Джерельній, Коновальця та Січинського, а також у Калуші і в Селі Черніїв Тисменицького району.

Підрозділи ДСНС в області здійснили 24 виїзди для ліквідації наслідків ускладнення погодних умов, серед них: 13 виїздів по прибиранню повалених дерев з проїжджих частин доріг, ще 3 дерев повалених на легкові автомобілі, 1 дерева з газової труби, 1 дерева з будівлі церкви, 3 дерев з крівель житлових та адміністративних будівель.

До ліквідації наслідків негоди залучили 20 одиниць техніки та 67 співробітників Управління ДСНС в Івано-Франківській області. На місці ліквідації наслідків негоди працюють оперативні групи Управління ДСНС в області та підпорядкованих підрозділів.

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