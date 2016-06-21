В Україні сьогодні спека до +35° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 21 червня в Україні практично без опадів, температура вдень +27°... +35°.

В Україні сьогодні до +35° / ZN.UA

У столиці сьогодні сонячно, вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 4.1 м/с.

У Львові 21 червня очікується гроза, температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.

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За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок ясно. Температура +32°. Вітер південний і північний, до 5.1 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +35°, вітер східний та північно-західний, легкий.

У Харкові у вівторок без опадів. Температура вдень +30°, вітер східний та північно-східний, легкий.

У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +31°. Вітер північно-східний, до 2.7 м/с.

Погода на 21 червня / УНІАН

У Сімферополі сьогодні безхмарно. Температура вдень +34°, Вітер мінливий, до 6.0 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +34°. Вітер змінний, слабкий.

У Краматорську в понеділок безхмарно, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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