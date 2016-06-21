В Україні сьогодні спека до +35° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 21 червня в Україні практично без опадів, температура вдень +27°... +35°.
У столиці сьогодні сонячно, вдень +32°. Вітер південний і південно-західний, до 4.1 м/с.
У Львові 21 червня очікується гроза, температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, слабкий.
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За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок ясно. Температура +32°. Вітер південний і північний, до 5.1 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +35°, вітер східний та північно-західний, легкий.
У Харкові у вівторок без опадів. Температура вдень +30°, вітер східний та північно-східний, легкий.
У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +31°. Вітер північно-східний, до 2.7 м/с.
У Сімферополі сьогодні безхмарно. Температура вдень +34°, Вітер мінливий, до 6.0 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +34°. Вітер змінний, слабкий.
У Краматорську в понеділок безхмарно, вдень +32°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°