У вівторок киян очікує спека до +32°

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 21 червня, у столиці ясно і безхмарно.

У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-західний, до 4.1 м/с.,

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:13.

Читайте також В Україні сьогодні спека до +35° (карта)

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті через негоду загинула людина. У результаті сильного вітру на жінку впало дерево. Потерпіла померла ще до приїзду медиків.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.