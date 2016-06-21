У вівторок киян очікує спека до +32°

08:30, 21 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 21 червня, у столиці ясно і безхмарно.

tov-tob.livejournal.com
У Києві сьогодні без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +27°. Вітер південний і південно-західний, до 4.1 м/с.,

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:13.

В Україні сьогодні спека до +35° (карта)

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті через негоду загинула людина. У результаті сильного вітру на жінку впало дерево. Потерпіла померла ще до приїзду медиків.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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