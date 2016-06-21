Через проливні дощі в Японії загинули дві людини

08:50, 21 червня 2016
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У префектурі Кумамото на острові Кюсю ще троє людей зникли безвісти після того, як у понеділок ввечері почалися зсуви.

Reuters
Через проливні дощі в Японії загинули дві людини / Reuters

Як передає The Japan Times, нинішній рівень опадів в Кюсю найвищий за останні кілька років.

Місцева влада попереджає мешканців про можливі зсуви, повені, торнадо і грозах.Кількість жертв повеней в Китаї збільшилася до 14

У селищі Коса в понеділок потонув 79-річний чоловік. У Каміамакусі під час викликаного дощами обвалу загинув 92-річний чоловік.

Зсуви також відбулися в Уто і Куамото, де рятувальники продовжують шукати трьох зниклих безвісти людей.

Нагадаємо, в Індонезії через сильні зливи, що тривали кілька днів, затоплені тисячі будинків, а місцеві жителі були змушені евакуюватися.

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