Кількість жертв повеней у Китаї збільшилася до 22

09:05, 21 червня 2016
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Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Reuters
Сильні дощі продовжаться в найближчі три доби / Reuters

Близько 200 тис. чоловік з восьми південних провінцій Китаю змушені були евакуюватися, повідомляє Reuters. Очікується, що сильні дощі продовжаться в найближчі три доби.

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Через проливні дощі рівень води в річках піднявся до критичного рівня, через що зруйнованими виявилися 10,5 тисяч будинків. Економічні втрати оцінюються в 1,1 млрд доларів.

Reuters
Через повені в Китаї загинули 22 людини / Reuters

Як повідомляє УНІАН, через проливні дощі в Японії загинули дві людини, ще троє зникли безвісти.

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