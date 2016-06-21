Сильний вітер в Австралії зруйнував дахи будинків і автомобілі (відео)
У місті Мулулаба (штат Квінсленд) пройшов шторм, який зірвав дахи з будинків і зруйнував автомобілі.
Як передає Al Jazeera, постраждалих в результаті стихії немає.
Найсильніші зливи обрушилися на південну частину штату. В деяких місцях випало до 180 мм опадів, що викликало повінь, у результаті якого затопленими виявилися будинки, багатьом людям потрібна допомога.
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Повідомляється, що шторм рушив у напрямку штату Вікторія, влада попереджає про можливість злив і сильного вітру - до 100 км/ч. Далі шторм рушить у бік Нової Зеландії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Австралії шторм торкнеться Квінсленду, Нового Південного Уельсу і східу штату Вікторія.
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