Синоптики попереджають жителів західних областей про сильні зливи з градом

09:56, 21 червня 2016
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В Україні сьогодні місцями пройдуть грозові дощі та сильні зливи.

REUTERS
В Україні місцями пройдуть грозові дощі та сильні зливи / REUTERS

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

У вівторок киян очікує спека до +32°

"Вранці і вдень 21 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грозові дощі, місцями сильні зливи, великий град, шквали 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Україні температура вдень +27°... +35°.

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