Синоптики попереджають жителів західних областей про сильні зливи з градом

В Україні сьогодні місцями пройдуть грозові дощі та сильні зливи.

В Україні місцями пройдуть грозові дощі та сильні зливи / REUTERS

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"Вранці і вдень 21 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грозові дощі, місцями сильні зливи, великий град, шквали 25-30 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня в Україні температура вдень +27°... +35°.