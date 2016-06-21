У Канаді пронеслися кілька торнадо (відео)
Два торнадо пройшлися недалеко від міста Найкам.
Як повідомляє CBC News, один з торнадо пройшов в 10 км від міста, інший помітили на півночі населеного пункту. Обидва торнадо пронеслися в другу половину дня в неділю.
На південному сході США пройшов торнадо (фото)
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент немає.
@SeanSchofer this is the video of the third tornado that touch down at Naicam at 12:10 pm. pic.twitter.com/EGLjCwiTQI— Tracie james (@traciejames5) June 20, 2016
Як повідомили метеорологи, торнадо були викликані слабким обертанням під швидкозростаючою хмарою або слабкими грозами. Подібні стихії зазвичай не призводять до значних руйнувань, але все ж можуть повалити дерева або рознести сміття на невеликі відстані.
Нагадаємо, минулого тижня на Багамських островах пронісся торнадо. Стихія не завдала серйозної шкоди, ніхто не постраждав.
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