У Канаді пронеслися кілька торнадо (відео)

Як повідомляє CBC News, один з торнадо пройшов в 10 км від міста, інший помітили на півночі населеного пункту. Обидва торнадо пронеслися в другу половину дня в неділю.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент немає.

@SeanSchofer this is the video of the third tornado that touch down at Naicam at 12:10 pm. pic.twitter.com/EGLjCwiTQI