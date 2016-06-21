На Прикарпатті через негоду без електроенергії залишилося 45 населених пунктів

11:10, 21 червня 2016
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У 35 населених пунктах Івано-Франківської області відбулися пошкодження дахів будівель, повалено 83 дерева. Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми.

ГСЧС
Через негоду на Прикарпатті без електроенергії залишилося 45 населених пунктів / ДСЧС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 06:00 21 червня без електропостачання залишилися 42 ЛЕП повністю та 18 частково, 45 населених пунктів повністю й 45 частково. 

Через негоду на Прикарпатті загинула людина

"Внаслідок повторного ускладнення погодних умов 21 червня о 02:00 в 10 населених пунктах Калуського, Рожнятівського, Тисменицького, Рогатинського та Галицького районів Івано-Франківської області  відбулися  пошкодження крівель 2 житлових будинків, повалено на проїжджі частини доріг понад 30 дерев", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області вітер знеструмив півсотні сіл. 

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