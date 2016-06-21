Через сильний вітер у Львівській області знеструмлено 60 населених пунктів
На Львівщині в ніч з 20 на 21 червня внаслідок проходження атмосферного фронту із грозами та шквальними поривами вітру без електропостачання залишився 61 населений пункт повністю та 10 частково у чотирьох районах області.
Про це повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків енергопостачальної компанії "Львівобленерго".
Як зазначається у повідомленні, станом на 10:30, внаслідок стихії знеструмлені 9 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 2 частково, 61 населений пункт повністю та 10 частково у Бродівському, Перемишлянському, Жовківському та Дрогобицькому районах.
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Зазначається, що на даний час аварійно-відновлювальні роботи здійснюють 14 бригад "Львівобленерго" у складі 62 працівників, задіяно 34 одиниці техніки.
За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня на Львівщині очікуються грози, вдень подекуди град.
Нагадаємо, через негоду у 35 населених пунктах Івано-Франківської області відбулися пошкодження дахів будівель, повалено 83 дерева. Одна людина загинула, ще п’ятеро отримали травми.
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