Цього тижня в Україні очікується спека до +36°

12:05, 21 червня 2016
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Цього тижня в Україні буде спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

Sergey Zozula, panoramio
Цього тижня температура прогріється до +36° / Sergey Zozula, panoramio

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у вівторок, 21 червня, у більшості українських областей без опадів, на заході можливі грози. Температура вдень +26°...+35°.

У середу, 22 червня, в Україні без опадів, тільки в Харкові може пройти дощ з грозою. Температура вночі +18°...+21°, вдень до +36°.

У четвер у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікується гроза. На решті території без опадів, вночі +17°...+23°, вдень до +35°.

В Україні сьогодні спека до +35° (карта)

У п'ятницю на всій території України без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+31°. Найспекотніше буде на півдні та сході країни.

У суботу в Україні без опадів, температура вночі +16°...+20°, вдень до +31°.

У неділю українців також буде очікувати безхмарна спекотна погода, температура вночі +18°...+20°, вдень спека до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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