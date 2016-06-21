Цього тижня в Україні очікується спека до +36°
Цього тижня в Україні буде спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у вівторок, 21 червня, у більшості українських областей без опадів, на заході можливі грози. Температура вдень +26°...+35°.
У середу, 22 червня, в Україні без опадів, тільки в Харкові може пройти дощ з грозою. Температура вночі +18°...+21°, вдень до +36°.
У четвер у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікується гроза. На решті території без опадів, вночі +17°...+23°, вдень до +35°.
В Україні сьогодні спека до +35° (карта)
У п'ятницю на всій території України без опадів. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+31°. Найспекотніше буде на півдні та сході країни.
У суботу в Україні без опадів, температура вночі +16°...+20°, вдень до +31°.
У неділю українців також буде очікувати безхмарна спекотна погода, температура вночі +18°...+20°, вдень спека до +32°.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°