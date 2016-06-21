На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями можливі грози
Сьогодні і в середу водіїв на українських автошляхах буде очікувати спека, у деяких областях можливі опади.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура +33°... +35°. Завтра на цьому маршруті також буде спекотна погода, температура до +36°.
На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощ з грозою, температура в дорозі +27° ... +34°. У середу на цьому маршруті водіїв буде очікувати безхмарна погода, температура до +31°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, без опадів. Завтра по даному маршруту буде сонячно, температура до +35°.
Цього тижня в Україні очікується спека до +36°
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду, температура в дорозі до +33°. 22 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +30°... +32°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, у Хмельницькій області можлива гроза, температура +32° ... +34°. За даним напрямком в середу буде хмарно з проясненнями, температура до +32°, без опадів.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°