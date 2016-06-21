На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями можливі грози

13:00, 21 червня 2016
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Сьогодні і в середу водіїв на українських автошляхах буде очікувати спека, у деяких областях можливі опади.

loginincorrect.livejournal.com
На українських дорогах буде справжня спека / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура +33°... +35°. Завтра на цьому маршруті також буде спекотна погода, температура до +36°.

На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощ з грозою, температура в дорозі +27° ... +34°. У середу на цьому маршруті водіїв буде очікувати безхмарна погода, температура до +31°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, без опадів. Завтра по даному маршруту буде сонячно, температура до +35°.

Цього тижня в Україні очікується спека до +36°

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду, температура в дорозі до +33°. 22 червня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати малохмарна погода, температура +30°... +32°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, у Хмельницькій області можлива гроза, температура +32° ... +34°. За даним напрямком в середу буде хмарно з проясненнями, температура до +32°, без опадів.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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