На Закарпатті випав град розміром з куряче яйце (фото, відео)

12:50, 21 червня 2016
1926
1

Сьогодні вранці у Виноградові випав град розміром до п'яти сантиметрів в діаметрі.

Голос Карпат
Через негоду побилися вікна будинків та скло на автомобілях / Голос Карпат

Як повідомляє "Голос Карпат", сильний град та шквал пронісся і по іншим районам. Так, у Текові через негоду побилися вікна будинків та скло на автомобілях.

Через сильний вітер у Львівській області знеструмлено 60 населених пунктів

Град також пройшов у Мукачеві. Льодяні кульки розміром з грецький горіх падали близько 15 хвилин по всьому місту, під звуки сигналізацій авто, передає Мукачево.net.

Голос Карпат
На Закарпатті випав град розміром з куряче яйце / Голос Карпат
Голос Карпат
Град та шквал пронісся по Закарпаттю / Голос Карпат

Нагадаємо, минулого тижня сильний град, зливові дощі обрушилися на велику частину території Грузії. У результаті збиток був нанесений як окремим регіонам, так і відомому курортному місту Боржомі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин