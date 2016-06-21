На Закарпатті випав град розміром з куряче яйце (фото, відео)

Сьогодні вранці у Виноградові випав град розміром до п'яти сантиметрів в діаметрі.

Через негоду побилися вікна будинків та скло на автомобілях / Голос Карпат

Як повідомляє "Голос Карпат", сильний град та шквал пронісся і по іншим районам. Так, у Текові через негоду побилися вікна будинків та скло на автомобілях.

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Град також пройшов у Мукачеві. Льодяні кульки розміром з грецький горіх падали близько 15 хвилин по всьому місту, під звуки сигналізацій авто, передає Мукачево.net.

На Закарпатті випав град розміром з куряче яйце / Голос Карпат

Град та шквал пронісся по Закарпаттю / Голос Карпат

Нагадаємо, минулого тижня сильний град, зливові дощі обрушилися на велику частину території Грузії. У результаті збиток був нанесений як окремим регіонам, так і відомому курортному місту Боржомі.