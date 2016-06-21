Шторм "Даніель" насувається на Мексику

Тропічний шторм "Даніель", який може викликати небезпечні повені і зсуви, наближається до Мексики.

Шторм може викликати небезпечні повені і зсуви / panoramio.com bobpercy

Як повідомляє The Weather Channel, "Даніель" проходить в 48 км від міста Туспан, і рухається на захід зі швидкістю майже 13 км/ч.

Повідомляється, що в понеділок ввечері швидкість вітру склала 56 км/ч. За прогнозами, шторм буде просуватися вглиб Мексики.

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Крім того, "Даніель" загрожує також і материковій частинй США, зокрема, техаському узбережжю.

Нагадаємо, у місті Мулулаба (Австралія) пройшов шторм, який зірвав дахи з будинків і зруйнував автомобілі.