Погода на завтра: повітря в Україні прогріється до +36° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, в середу в Україні буде спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.
У столиці завтра можлива гроза, вночі +20°, вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.
У Львові 22 червня практично безхмарно, вночі +18°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Цього тижня в Україні очікується спека до +36°
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний та північно-західний, легкий.
У Вінниці в середу синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +23°, вдень +36°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура вночі +22°, вдень +32°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі ясно. Температура вночі +21°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.
Жителям Маріуполя на завтра ясну і безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Краматорську у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +33°, вітер мінливий, слабкий.
На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями можливі грози
У Сєвєродонецьку завтра ясно і безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер північний та східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°