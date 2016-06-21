Погода на завтра: повітря в Україні прогріється до +36° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, в середу в Україні буде спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами.

В Україну пришала спека / igormelika.com.ua/

У столиці завтра можлива гроза, вночі +20°, вдень +30°. Вітер мінливий, слабкий.

У Львові 22 червня практично безхмарно, вночі +18°, вдень +27°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +28°. Вітер північний та північно-західний, легкий.

У Вінниці в середу синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють ясну погоду. Температура вночі +23°, вдень +36°, вітер мінливий, легкий.

В Україні завтра буде спекотна погода / УНІАН

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Температура вночі +22°, вдень +32°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі ясно. Температура вночі +21°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя на завтра ясну і безхмарну погоду, температура вночі +23°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Краматорську у середу без опадів, температура вночі +21°, вдень +33°, вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку завтра ясно і безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +33°. Вітер північний та східний, легкий.

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