У столиці завтра невелика хмарність, вдень до +29°

19:00, 21 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, 22 червня в Києві буде хмарно з проясненнями, температура вночі +24°, вдень +29°.

kiev-live.com
У середу буде хмарно з проясненнями / kiev-live.com

До вечора в Києві температура трохи знизиться - до +25°.

Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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Завтра сонце в столиці зійде в 4:46, а зайде о 21:13.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні і в середу водіїв на українських автошляхах буде очікувати спека, у деяких областях можливі опади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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