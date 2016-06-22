Сьогодні українців очікує спека до +34°, місцями пройдуть грози (карта)

08:08, 22 червня 2016
2045
0

Згідно з даними УНІАН Погода, 22 червня в Україні практично без опадів, температура вдень +25°... +34°.

Андрій Домаранський, panoramio.com
В Україні сегдоня до +34° / Андрій Домаранський, panoramio.com

У столиці сьогодні можлива гроза, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Львові 22 червня очікується дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.

На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями можливі грози

У Луцьку сьогодні вдень без опадів. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу гроза. Температура +31°. Вітер південний і північний, до 2.9 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, легкий.

У Харкові у середу без опадів. Температура вдень +31°, вітер мінливий, до 2.6. м/с.

УНИАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.

У Сімферополі сьогодні безхмарно. Температура вдень +34°, Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Краматорську в середу безхмарно, вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Цього тижня в Україні очікується спека до +36°

У Сєвєродонецьку сьогодні ясно, температура вдень +34°. Вітер північно-східний, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин