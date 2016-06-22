Сьогодні українців очікує спека до +34°, місцями пройдуть грози (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 22 червня в Україні практично без опадів, температура вдень +25°... +34°.

В Україні сегдоня до +34° / Андрій Домаранський, panoramio.com

У столиці сьогодні можлива гроза, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.

У Львові 22 червня очікується дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.

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У Луцьку сьогодні вдень без опадів. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу гроза. Температура +31°. Вітер південний і північний, до 2.9 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, легкий.

У Харкові у середу без опадів. Температура вдень +31°, вітер мінливий, до 2.6. м/с.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.

У Сімферополі сьогодні безхмарно. Температура вдень +34°, Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

У Краматорську в середу безхмарно, вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні ясно, температура вдень +34°. Вітер північно-східний, легкий.

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