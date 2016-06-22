Сьогодні українців очікує спека до +34°, місцями пройдуть грози (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 22 червня в Україні практично без опадів, температура вдень +25°... +34°.
У столиці сьогодні можлива гроза, удень +27°. Вітер мінливий, легкий.
У Львові 22 червня очікується дощ з грозою, температура повітря вдень +25°. Вітер північний і північно-східний, до 3.3 м/с.
На дорогах України водіїв очікує спекотна погода, місцями можливі грози
У Луцьку сьогодні вдень без опадів. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу гроза. Температура +31°. Вітер південний і північний, до 2.9 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів. Температура вдень +31°, вітер мінливий, до 2.6. м/с.
У Дніпрі вдень ясно і безхмарно. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.1 м/с.
У Сімферополі сьогодні безхмарно. Температура вдень +34°, Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
У Краматорську в середу безхмарно, вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Цього тижня в Україні очікується спека до +36°
У Сєвєродонецьку сьогодні ясно, температура вдень +34°. Вітер північно-східний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°