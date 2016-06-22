У Києві синоптики обіцяють сьогодні дощ з грозою, температура до +27°

Згідно з даними УНІАН Погода в середу, 22 червня, у столиці можливий дощ з грозою.

У кивев сьогодні до +27° / oboi20.ru

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:13.

Нагадаємо, на Львівщині в результаті проходження атмосферного фронту з грозами та шквальними поривами вітру повністю без електропостачання залишився 61 населений пункт.

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