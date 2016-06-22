В Японії через повені загинули 6 осіб

Щонайменше 6 людей загинули і одна пропала безвісті після проливних дощів на південному заході Японії, які викликали повені та зсуви.

У Японії пройшли проливні дощі / Reuters

Як повідомляє Reuters, влада країни рекомендує евакуювати більшість жителів острова Кюсю.

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Крім того, людей попереджають про можливі нові зсуви в районах, де в квітні пройшов землетрус магнітудою 7,3 бали.