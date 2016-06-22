В Японії через повені загинули 6 осіб

08:55, 22 червня 2016
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Щонайменше 6 людей загинули і одна пропала безвісті після проливних дощів на південному заході Японії, які викликали повені та зсуви.

Reuters
У Японії пройшли проливні дощі / Reuters

Як повідомляє Reuters, влада країни рекомендує евакуювати більшість жителів острова Кюсю.

Через повені в Китаї загинули 13 осіб

Крім того, людей попереджають про можливі нові зсуви в районах, де в квітні пройшов землетрус магнітудою 7,3 бали.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 24 людини загинули і більше 20 зникли безвісти в результаті повеней і зсувів на острові Ява в Індонезії.
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